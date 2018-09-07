Украина закрыла два пункта пропуска на границе с Крымом
В одностороннем порядке и без объяснения причин Украина закрыла два пункта пропуска на границе с Крымом. Об этом сообщили в региональном ФСБ.
«Без объяснения причин в 17:50 четверга украинская сторона в одностороннем порядке прекратила доступ транспортных средств на свою территорию из Крыма в двух пунктах пропуска на севере Крыма», –– приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что речь идет о КПП «Калоанчак» и «Чаплынка».
При этом в ФСБ отметили, что очередей и скопления транспорта на границе нет.
Автомобилистов призывают пользоваться пунктом пропуска «Джанкой».
12 августа сообщалось, что Украина приостановила работу контрольного поста въезда-выезда Каланчак.