В одностороннем порядке и без объяснения причин Украина закрыла два пункта пропуска на границе с Крымом. Об этом сообщили в региональном ФСБ.

«Без объяснения причин в 17:50 четверга украинская сторона в одностороннем порядке прекратила доступ транспортных средств на свою территорию из Крыма в двух пунктах пропуска на севере Крыма», –– приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что речь идет о КПП «Калоанчак» и «Чаплынка».

При этом в ФСБ отметили, что очередей и скопления транспорта на границе нет.



Автомобилистов призывают пользоваться пунктом пропуска «Джанкой».

12 августа сообщалось, что Украина приостановила работу контрольного поста въезда-выезда Каланчак.