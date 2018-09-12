Глава Минприроды заявил о создании новой отрасли по обращению с отходами

В России создается новая отрасль по обращению с отходами. Об этом «Известиям» на Восточном экономическом форуме заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Безусловно, одно из основных направлений, которыми мы занимаемся, — это утилизация твердо-бытовых отходов, то, чего нам предстоит создать. Если в других отраслях мы, так или иначе, двигаемся или более-менее понимаем наш план боевых действий. Эту отрасль нам придется практически создавать с нуля. Это очень сложный проект», — отметил Кобылкин.

По словам министра, до конца 2018 года ведомство сформирует пул лучших практик по работе с мусором.

Кроме этого, Кобылкин отметил, что необходимо взаимодействие общества с этой отраслью. По его словам, россияне должны перестраиваться и учить детей уже раздельному сбору мусора.

Ранее Минприроды презентовало нацпроект «Экология», который состоит из 10 федеральных проектов по четырем направлениям: «воздух», «вода», «отходы» и «биоразнообразие».

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке с 11 по 13 сентября.