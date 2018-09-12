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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ турецкой Антальи

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в турецкой провинции Анталья, расположенной в южной части страны. Об этом проинформировало Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Как указано в сообщении на сайте ведомства, эпицентр сейсмособытия находился в 65,45 км от города Кумлуджа и в 98,48 км от административного центра региона — города Антальи. Очаг залегал на глубине 40,19 км.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, 12 сентября, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Курильских островов. Эпицентр подземного толчка находился на удалении 186 км к северо-востоку от города Курильска на острове Итуруп.

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