Телеведущий Норкин выгнал из студии НТВ украинского эксперта

Ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.

Норкин попросил гостя покинуть зал, поскольку тот постоянно его перебивал, чем вывел из равновесия.

«Вы можете помолчать или нет, у Вас недержание чтоли», — сказал ведущий.

Эксперт, однако, не унимался, в связи с чем журналист потребовал отключить у него микрофон и попросил выйти из студию.

«Так, Идите отсюда, пожалуйста, вы меня вывели из себя. Будьте добры, покиньте студию. Аривидерчи», — сказал Норкин, хотя Жовниренко так и не прекратил перебивать его.

«Вы боитесь правды! Правда восторжествует! Россия вспрянет ото сна», — покидая студию, сказал украинский эксперт.

«Клоун, только грустный», — сказал ему вслед ведущий, посетовав, что не может ударить его по лицу.

Между тем, это не первый скандал с участием Норкина на его ток-шоу. В феврале 2018 года журналист подрался с украинским политологом и блогером Дмитрием Суворовым из-за ситуации в Донбассе.