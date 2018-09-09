Жириновский подрался в толпе на Пушкинской площади в Москве

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил потасовку в толпе людей на Пушкинской площади в Москве.

Видео с места инцидента публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что народный избранник в белой кепке и рубашке крикнул одному из мужчин следующее: «Ты сейчас кровью будешь истекать!» Следом политик ударил его в лицо.

Позже Жириновский и его поверженный оппонент оказались на земле. Политик, будучи в окружении своих телохранителей, победно склонился над мужчиной и заявил: «Лежи, подлец, сейчас скорая помощь приедет! Будешь в психушке лежать!»

На данный момент обстоятельства ЧП выясняются. По неподтвержденной информации, мужчина обозвал политического деятеля.

Это не первый раз, когда глава ЛДПР конфликтует с гражданами. Так, 6 сентября, когда политик зашел в кафе, чтобы выпить «освежающего кваса», на него напал коммунист с пивом.