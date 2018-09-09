Прямой эфир

Жириновский подрался в толпе на Пушкинской площади в Москве

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил потасовку в толпе людей на Пушкинской площади в Москве. 

Видео с места инцидента публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что народный избранник в белой кепке и рубашке крикнул одному из мужчин следующее: «Ты сейчас кровью будешь истекать!» Следом политик ударил его в лицо. 

Позже Жириновский и его поверженный оппонент оказались на земле. Политик, будучи в окружении своих телохранителей, победно склонился над мужчиной и заявил: «Лежи, подлец, сейчас скорая помощь приедет! Будешь в психушке лежать!»

На данный момент обстоятельства ЧП выясняются. По неподтвержденной информации, мужчина обозвал политического деятеля.

Это не первый раз, когда глава ЛДПР конфликтует с гражданами. Так, 6 сентября, когда политик зашел в кафе, чтобы выпить «освежающего кваса», на него напал коммунист с пивом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жириновский раскритиковал рейтинг влиятельных россиян Forbes
Жириновский предложил заменить классных руководителей в школах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017