Жириновский предложил заменить классных руководителей в школах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российским школам необходимо заменить классных руководителей на мужчин-преподавателей.

Такую меру депутат предлагает ввести в качестве профилактики юношеского радикализма. Жириновский считает, что мужчина будет представлять для подростков больший авторитет, пишет РЕН ТВ.

В результате этого преподавателю будет проще предотвратить потенциальную трагедию. Что касается женщин, то депутат отметил, что они являются прекрасными учителям и заботливыми матерями, а также испытывают больше сочувствия.

19 августа Жириновский предложил сделать изучение английского языка в российских школах должно стать платным. По его мнению, знание людьми иностранных языков облегчает «воровство лучших умов» странами Запада.