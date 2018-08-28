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Жириновский предложил заменить классных руководителей в школах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российским школам необходимо заменить классных руководителей на мужчин-преподавателей.

Такую меру депутат предлагает ввести в качестве профилактики юношеского радикализма. Жириновский считает, что мужчина будет представлять для подростков больший авторитет, пишет РЕН ТВ.

В результате этого преподавателю будет проще предотвратить потенциальную трагедию. Что касается женщин, то депутат отметил, что они являются прекрасными учителям и заботливыми матерями, а также испытывают больше сочувствия.

19 августа Жириновский предложил сделать изучение английского языка в российских школах должно стать платным. По его мнению, знание людьми иностранных языков облегчает «воровство лучших умов» странами Запада.

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