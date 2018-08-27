В Оренбурге закупили более 10 тыс. дневников с фото арестованного мэра

Оренбургские школы заказали и купили дневники для учащихся с изображением и напутствием главы города Евгения Арапова, которого арестовали в августе за получение крупной взятки.

Частный издатель Владимир Ухов рассказал, что проект дневника он разработал в честь юбилея Оренбурга и получил разрешение на печать из администрации города.

«На первой странице — изображение главы города Евгения Арапова, который обращается к школьникам со словами напутствия. Там же есть изображение стелы имени Александра Прохоренко, героя России, который погиб в Сирии. На следующей странице — гимн России», — цитирует предпринимателя в понедельник, 27 августа, «РИА Новости».

Подобные дневники уже печатались в Самаре, Чите и Ульяновске, уточнил издатель. Стоимость дневника составляет 75 рублей, их заказали десятки школ города, добавляет «Газета.ру».

Ухов добавил, что несет колоссальные убытки и думает, как исправить ситуацию. Всего он напечатал 20 тыс. дневников, удалось реализовать 10,2 тыс.

Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки 14 августа. По уголовному делу также проходит его заместитель Геннадий Борисов, которого арестовали 10 августа.

Следственное управление СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки».