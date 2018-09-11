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Скончался известный тюменский художник Владимир Глухов

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Фото: Global Look Press/Philippe Lissac
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Известный художник Владимир Глухов скончался в возрасте 57 лет в Тюмени. О трагедии сообщили друзья мужчины в социальных сетях.

Причина смерти мастера на данный момент не сообщается. Глухов родился в Душанбе, являлся членом Союза художников, пишет РЕН ТВ. В Тюмень переехал в 1980-х годах.

Он писал в жанрах русского авангарда, французского модернизма и импрессионизма. Работы Глухова хранятся во многих музеях, а также частных коллекциях. 7 сентября художник продал одну из своих картин «Сенокос». Она была написана в 1997 году.

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