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Около 30 заключенных сбежали из тюрьмы в Бразилии

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Фото: TASS/Ch Gardiner
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Около 30 заключенных совершили побег из тюрьмы бразильского штата Парана в ночь на 11 сентября. Об этом сообщили в местном Департаменте по уголовным наказаниям.

По предварительным данным, вооруженные сообщники сбежавших взорвали стену тюрьмы в 3:00 по местному времени. Кроме того, чтобы облегчить отступление и создать в городе хаос, они подожгли автомобили на дорогах ведущих к учреждению вокруг города Куритиба, сообщает телеканал Globo.

На данный момент никого из сбежавших задержать не удалось, полиция продолжает поиски, в том числе с помощью вертолетов. Пожарный смогли справиться с горящими машинами к 6:30, а еще через два часа движение было полностью восстановлено.

10 сентября стало известно, что из тюрьмы строгого режима в бразильском городе Жуан-Песоа сбежали более 100 заключенных. 28 человек удалось оперативно задержать. 

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