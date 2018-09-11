Инициатива России созвать специальное заседание Совета Безопасности ООН крайне своевременна. В условиях, когда постоянно появляется информация о подготовке очередного спектакля о «применении химического оружия» в Сирии, «Белые каски» уже находятся на местах и даже свезли в район Идлиба многочисленных корреспондентов, было крайне важно открыто заявить об успехах саммита «астанинской тройки».

Кроме того, Москва не просто рассказала о результатах встречи в Тегеране, но и фактически предоставила возможность Ирану и Турции обозначить свои позиции в стенах Совбеза. Другое дело, что их аргументация не вызвала какого-то кардинального изменения в риторике США, Британии и других стран Запада, придерживающихся жесткой линии в отношении Сирии и Ирана. Тем не менее заявить во всеуслышание об итогах тегеранского саммита, а также предупредить о готовящейся инсценировке «химатаки» в Идлибе — означало сделать серьезный шаг. А именно — предпринять попытку предотвратить эскалацию на севере Сирии.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя неслучайно во время заседания заявил, что у нашей страны есть неопровержимые доказательства подготовки инсценировки использования сирийской армией отравляющих веществ. Возможно, Совет Безопасности еще раз хорошенько обсудит и посмотрит на эту ситуацию под иным углом. Министерство обороны России работает в очень слаженном ритме — на опережение, предупреждая о готовящихся провокациях. Теперь американцам придется несколько раз подумать, прежде чем решиться на проведения «спектакля» в Идлибе, а потом по следам «произошедшего» нанести военный удар по сирийской армии. Ведь всему миру будет понятно, что за этим всем кроется.

Кроме того, специальное заседание Совбеза наверняка преследовало, возможно, неочевидную, но вполне реальную цель. Проблема в том, что Турция под влиянием своих традиционных связей с вооруженными группировками на территории Сирии выступает против их подавления силовым путем. В том числе против антитеррористической операции в Идлибе. Несмотря на это Турции было еще раз показано, что она остается полноправным участником всех обсуждений данной проблемы, как в «астанинском формате», так и на уровне ООН. И это, безусловно, еще один положительный момент, который выявило это заседание.

И, наконец, самое важное — таким образом мы фактически подключили Совет Безопасности ООН к борьбе с терроризмом в Сирии. Теперь покровителям экстремистов будет гораздо сложнее вставать на защиту террористических группировок. Поэтому внесение этой темы на обсуждение в Совбезе — в присутствии США, Великобритании и других стран — однозначно правильное решение. Кроме того, в Тегеране стороны пришли к выводу, что присутствие американских войск в Сирии — незаконно. И эта тема также была затронута. Скорее всего, в дальнейшем она будет не раз подниматься за круглым столом. Другими словами, это дает огромное преимущество российской дипломатии и нашей политике на Ближнем Востоке.

Автор — востоковед, советник посольства СССР в США в 1990–1992 годах, руководитель группы по Ближнему и Среднему Востоку

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