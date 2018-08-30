Ситуация вокруг Идлиба сегодня существенно обострилась, так как это последний оплот террористических группировок в Сирии. Во всех остальных районах САР они уже потерпели поражение. Ситуация осложнена тем, что там сконцентрированы многие группировки, ориентированные на разные внешние источники поддержки — на США, западноевропейские страны, а также на Турцию и арабские страны. И разгром этих боевиков знаменует очень важное событие. Это, по существу, окончание борьбы с терроризмом в САР, продолжающейся на протяжении семи лет.

Сирийская армия, судя по заявлениям из Дамаска, полна решимости покончить с этим террористическим анклавом на своей территории и приступить к восстановлению разрушенной страны.

Однако потеря террористами Идлиба — серьезный удар по позициям США, которые более семи лет из-за кулис, а иногда и напрямую оказывали поддержку подконтрольным группировкам, влияя на военный и политический расклады в Сирии.

Сегодня уже очевидно, что ИГИЛ и «Нусра» (организации запрещены в РФ) пользовались активной поддержкой Штатов. Основной костяк террористических группировок, борющихся с правительством Сирии на протяжении 15 лет, готовили в организованных американцами тренировочных лагерях на территории Турции и Иордании.

США оккупировали треть территории Восточного Евфрата, контролируют курдов и, видимо, полагают, что у них достаточно козырей в руках, для того чтобы принимать участие в политическом урегулировании по окончании конфликта.

Но это не так. И новая провокация в виде якобы готовящейся химической атаки со стороны Дамаска тому подтверждение. Они не уверены в своих позициях. Вместе с тем изобретенный американцами старый способ оправдать военное вмешательство и нанести удар по сирийской армии путем обвинения в химических атаках уже не проходит. Уже всему миру ясно, что все эти так называемые химические досье были сформированы «Белыми касками».

Это стало очевидно, когда «Белые каски» вместе с руководителями террористической организации «Нусра» спокойно пересекли сирийско-израильскую границу и были вывезены из Сирии.

Наше Министерство обороны совершенно ясно выразило свою позицию, когда обнародовало имеющиеся у наших военных данные о переброске восьми бочек с отравляющими веществами на границу с Турцией. На самом деле химвещества находятся в распоряжении боевиков. И это как бы создает защитный слой перед предстоящим наступлением сирийской армии. Не исключено, что эти отравляющие вещества будут разнесены по всему периметру линии соприкосновения террористических группировок с сирийской армией, и в случае ее наступления всегда будет найдено удобное обоснование обвинения в том, что Дамаск применил химическое оружие.

Таким образом американцы продолжают торг для того, чтобы сохранить контроль в САР. Условия, которые они выдвигают сирийцам, — это участие во всех экономических проектах по окончании войны. Американцы ищут выход из создавшейся ситуации, пытаясь максимально сохранить всё, что можно, чтобы по окончании военных действий набрать максимальное количество очков. Но тут они столкнулись с серьезным противовесом — странами, которые готовы отстаивать свои национальные интересы.

Российская сторона уже сделала серьезное предупреждение США концентрацией наших военно-морских сил в Восточном Средиземноморье и одновременно с этим проходящими военными учениями.

Если раньше, как писал New York Times, американцы имели информацию из Москвы, от достоверных, по их словам, правительственных источников, о том, что Россия будет воздерживаться от любого ответа на американский удар, то теперь, как пишет всё та же New York Times, эти информаторы утеряны. И сегодня военные и администрация США в замешательстве. Совершенно неясно, какие шаги они могут предпринять, не вызвав прямых военных столкновений с российской армией, находящейся в Сирии.

Автор — востоковед, советник посольства СССР в США в 1990–1992 годах, руководитель группы по Ближнему и Среднему Востоку

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции