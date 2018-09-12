На рынок соцуслуг выйдут НКО

Граждане смогут сами выбирать, где получать положенные им по закону социальные услуги в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, физкультуры и туризма. Россиянам будут выдавать именные сертификаты на определенную сумму, использовать которые можно будет как в госучреждении, так и в НКО из реестра проверенных организаций. Нововведение призвано повысить доступность и качество оказания соцуслуг. Соответствующий правительственный законопроект сразу несколько комитетов Госдумы планируют рассмотреть в первую рабочую неделю после летнего перерыва.

Документ, с которым ознакомились «Известия», предполагает внесение изменений в закон о государственном (муниципальном) социальном заказе, а также в законы, регламентирующие оказание госуслуг в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты, физической культуры и туризма. Проект поправок позволяет субъектам и муниципалитетам не только утверждать госзадания на оказание услуг подведомственным учреждениям, но и привлекать к этому профильные НКО. Можно будет не только проводить конкурсы с совместным участием госучреждений и некоммерческих организаций, но и выдавать гражданам именные сертификаты на получение соцуслуг на определенную сумму. Речь идет, например, о детских спортивных секциях или уходе за больными и пожилыми людьми.

С этой целью авторы инициативы предлагают создавать публичные реестры «проверенных» компаний. Порядок их формирования в дальнейшем определит кабмин. Законопроект устанавливает, что к участию в конкурсах не допустят организации в состоянии банкротства, офшорные компании и НКО, имеющие проблемы с налоговой отчетностью. Кроме того, руководители предприятий-претендентов не должны иметь непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или против личности. Если на качество услуг будут поступать жалобы или исполнитель допустит более трех нарушений, компания лишится контракта и попадет в черный список.

Цель нововведения — повысить качество и доступность гарантированных государством услуг в социальной сфере, говорится в пояснительной записке. Действующие механизмы привлечения НКО несовершенны, а в их использовании нет единого подхода. Органы исполнительной власти и сами учреждения больше ориентированы на сохранение сложившейся бюджетной сети, а не на борьбу за потребителя. Участие в процессе НКО и граждан — получателей услуг создаст на рынке конкуренцию и мотивирует его участников повышать качество услуг, считают авторы законопроекта. Кроме того, нововведение, по их мнению, поможет сделать эту сферу более прозрачной для потребителей и бизнеса. Предприниматели же получат прогнозируемость и долгосрочность взаимоотношений с государством.

Принимать решение о способе отбора исполнителей соцуслуг будут власти субъектов и муниципалитеты. При этом законопроект устанавливает и ограничения на использование новых механизмов — например, медпомощь в рамках клинической апробации, услуги колледжей и вузов в области искусств, а также спортивная подготовка могут осуществляться только в рамках госзаданий. Кроме того, предусматривается, что сертификаты на оказание услуг по реализации программ общего образования будут введены не ранее 2022 года — после реализации пилотного проекта.

На этой неделе законопроект обсудят в думских комитетах по экономической политике, федеративному устройству, охране здоровья, образованию и спорту. После сбора отзывов и предложений профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендует принять его в первом чтении. Предполагается, что оно состоится уже в начале октября, сообщили «Известиям» в комитете.

Предложенный правительством механизм обеспечит адресность оказания помощи, а также будет способствовать развитию НКО и сферы социальных услуг вообще, считает первый зампредседателя комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ Андрей Царев. Но очень многое, по его мнению, зависит и от организации: важно, чтобы участников и их работу строго контролировали, но при этом не задавили бюрократическими препонами. Кроме того, для минимизации рисков правильно было бы сначала провести пилотные проекты, считает эксперт.

НКО следует привлекать в той сфере, где существует реальный дефицит услуг, отметил генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко. Прежде всего это касается дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми младше трех лет.

— Сертификаты на оказание услуг - очень хороший механизм поддержки частного сектора. Семья всегда лучше разберется, кому отдать деньги на развитие ребенка, и проконтролирует качество этой работы, — сказал он.

При этом, по мнению эксперта, организации должны еще до включения в реестр подтвердить качество услуг с помощью предлицензионной проверки или добровольной сертификации.

Между тем в каждой из заявленных сфер есть и свои сложности. Например, привлечению НКО к уходу за пожилыми и больными людьми препятствуют низкие тарифы на услуги — в некоторых регионах они таковы, что конкуренции может просто не получиться.