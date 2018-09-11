Правительство предложило запретить военным размещать селфи в интернете

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который запрещает военнослужащим размещать в интернете и СМИ данные о себе и сослуживцах.

Речь идет о запрете военнослужащим размещать свои фотографии, а также видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию.

Из документа следует, что под запрет попадает информация, которая позволяет раскрыть ведомственную принадлежность военнослужащих или воинских частей и организаций, в которых они служат.

Также фотографии и видеоматериалы не должны будут указывать на место дислокации военных.

В мае «Известия» писали, что Минобороны запретило проносить гаджеты на территорию ведомственных режимных объектов (в том числе в любые организации, где работают с документами, содержащими гостайну).

Под санкции попали практически все электронные устройства — смартфоны и сотовые телефоны с камерами, а также фото- и видеооборудование, смарт-часы, фитнес-браслеты. Не разрешены даже кнопочные мобильники, хотя первоначально их планировали допустить к использованию.