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Правительство предложило запретить военным размещать селфи в интернете

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который запрещает военнослужащим размещать в интернете и СМИ данные о себе и сослуживцах.

Речь идет о запрете военнослужащим размещать свои фотографии, а также видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию.

С гаджетом вход запрещен
Минобороны запретило проносить на территорию особо важных объектов любые электронные устройства

Из документа следует, что под запрет попадает информация, которая позволяет раскрыть ведомственную принадлежность военнослужащих или воинских частей и организаций, в которых они служат.

Также фотографии и видеоматериалы не должны будут указывать на место дислокации военных.

В мае «Известия» писали, что Минобороны запретило проносить гаджеты на территорию ведомственных режимных объектов (в том числе в любые организации, где работают с документами, содержащими гостайну).

Под санкции попали практически все электронные устройства — смартфоны и сотовые телефоны с камерами, а также фото- и видеооборудование, смарт-часы, фитнес-браслеты. Не разрешены даже кнопочные мобильники, хотя первоначально их планировали допустить к использованию.

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