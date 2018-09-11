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В Сети появился трейлер российского мультфильма «Киберслав»

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Фото: youtube.com
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Трейлер мультфильма «Киберслав» российского производства появился в Сети. Видео опубликовано на видео-сервисе YouTube.

Производством мультфильма в жанре древнеславянский киберпанк занимается анимационная студия Evil Pirate Studio. Действие мультипликационной ленты происходит в киберпанковской России будущего, где людей пугают мутанты в масках, а противостоят им киборги-богатыри с лазерными крестами и гранатами-матрешками. Среди героев богатырь-андроид, священник с мечом в стиле «Звездных войн» и девушка, стреляющая из энергетического лука.

«Неоновые купола, цифровые гусли и лапти из карбона — вот что мы называем древнеславянским киберпанком», — цитирует телеканал «360» текст описания будущего мультфильма.

Когда мультфильм выйдет в прокат и что конкретно ляжет в основу его сюжета, пока не известно.

Мнения по поводу грядущей премьеры среди пользователей Сети разделились, однако никого не оставили равнодушными: за суки ролик набрал больше 100 тыс. просмотров и больше 1 тыс. комментариев.

Ранее 11 сентября сообщалось, что американская компания Netflix купила права на показ двух российских мультфильмов — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг». Теперь их увидят зрители из 190 стран.

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