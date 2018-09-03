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Создатели Adventure Time объявили о завершении мультсериала

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Фото: youtube.com
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Американский мультсериал Adventure Time («Время приключений») завершится после десятого сезона. Последняя серия сериала выходит 3 сентября.

Как сообщил изданию Variety исполнительный продюсер проекта Адам Муто, 4 сентября выйдет сборник DVD-дисков с тремя последними сезонами мультсериала.По его словам, что создатели Adventure Time «счастливы, что люди смотрели сериал, и он им нравится». 

Вышедший на телеэкраны в 2010 году мультипликационный сериал Adventure Time повествует о приключениях мальчика Финна и его волшебного бульдога Джейка в постапокалиптическом мире «Земли Ооо».

Ранее американские СМИ сообщили о перезапуске популярного 1980-х годах телесериала «Альф». Съемками ремейка займется студия Warner Bros. по новому сценарию и с незнакомыми зрителям персонажами.

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