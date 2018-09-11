Прямой эфир

В Москве появилось еще 20 км выделенных полос

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице запустили пять новых выделенных полос для общественного транспорта протяженностью 20 км. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Новые выделенные участки появились на Ломоносовском и Нахимовском проспектах, на Коломенском проезде, на улицах Новинки и Хачатуряна, на Северном бульваре, проезде Дежнева, а также на улицах Менжинского и Академика Королева, Останкинском проезде, 1-м и 2-м Поперечном и Продольном проездах.

По новым выделенкам уже ходят 102 маршрута автобусов и троллейбусов, которые перевозят больше 246 тыс. пассажиров в день, пишет сетевое издание m24.ru.

По мнению городских властей, нововведение призвано на четверть сократить число аварий на данных участках дорог, пишет сайт kp.ru. Также введенный с сентября бестурникетный режим позволит сократить длительность поездок примерно на 20%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичей призвали делать селфи с турникетами в автобусах
Турникет с распознаванием лиц протестируют в Казани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017