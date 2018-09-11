В Москве появилось еще 20 км выделенных полос

В столице запустили пять новых выделенных полос для общественного транспорта протяженностью 20 км. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Новые выделенные участки появились на Ломоносовском и Нахимовском проспектах, на Коломенском проезде, на улицах Новинки и Хачатуряна, на Северном бульваре, проезде Дежнева, а также на улицах Менжинского и Академика Королева, Останкинском проезде, 1-м и 2-м Поперечном и Продольном проездах.

По новым выделенкам уже ходят 102 маршрута автобусов и троллейбусов, которые перевозят больше 246 тыс. пассажиров в день, пишет сетевое издание m24.ru.

По мнению городских властей, нововведение призвано на четверть сократить число аварий на данных участках дорог, пишет сайт kp.ru. Также введенный с сентября бестурникетный режим позволит сократить длительность поездок примерно на 20%.