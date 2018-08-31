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Москвичей призвали делать селфи с турникетами в автобусах

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Мосгортранс призвал жителей столицы делать селфи с турникетами в общественном транспорте, так как с 1 сентября так называемые «рогатки» отключат.

«Завтра в наземном транспорте Москвы наступит всеобщий вход во все двери», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

С января турникеты убрали из автобусов 80 маршрутов, а с июня — из всех трамваев. По данным пресс-службы, это сократило время посадки с 5 минут до 30 секунд, а время проезда по маршруту — от 5% до 20%.

Турникеты проработали в московском транспорте более 10 лет.

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