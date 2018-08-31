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Военные транспортники Ан-12 выйдут из эксплуатации к 2030 году

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Эксплуатация военно-транспортных самолетов Ан-12 прекратится до 2030 года.

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«Военно-транспортные самолеты Ан-12 к 2030 году будут выведены из эксплуатации по достижении ими предельного ресурса», — сообщил «РИА Новости» источник в авиационной отрасли.

В настоящее время в авиапарке Минобороны РФ числится более ста военно-транспортных Ан-12. Модель была разработана в СССР в 1950-х годах. Самолет способен перевозить грузы общим весом до 21 т. 

Ожидается, что на смену Ан-12 придет перспективный средний транспортник Ил-276. Этот двухдвигательный реактивный самолет со взлетной массой чуть более 60 т. и полезной нагрузкой около 20 т. способен на скорости более 800 км/ч пролететь 6 тыс. км. При этом «двести семьдесят шестой» легко обходится без взлетно-посадочных полос. Он может взлетать и садиться на грунт.

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