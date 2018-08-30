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Минобороны получит два модернизированных самолета А-50У‍

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Министерство обороны получит в этом году два модернизированных самолета А-50У‍ — новейшие самолеты радиолокационного дозора и наведения А-100 «Премьер». В ближайшее время машины выведут на государственные испытания. 

Самолет А-100 «Премьер»

Об этом в четверг, 30 августа, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко, передает телеканал «Звезда».

По словам замминистра обороны, два самолета вооруженные силы получат в этом году. Работа по модернизации других машин будет продолжена, добавляет РЕН ТВ.

Первый полет российский «летающий радар» совершил в ноябре прошлого года. Он может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией. Самолет создали на базе Ил-76МД-90А, на который установили обтекатель с антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.​

Одним из главных достоинств А-100 является его радиопрозрачность. Кроме того, по сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей.

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