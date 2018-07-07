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Раскрыты характеристики новейшего российского «летающего радара»

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Фото: topwar.ru
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Одним из главных достоинств новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер» является его радиопрозрачность. Об этом в субботу, 7 июля, сообщил журналистам информированный источник.

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«Были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров», — цитирует слова собеседника агентство «Интерфакс».

По словам источника, в мире не существует комплекса, который обладал бы подобными возможностями. Отмечается, что по сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей. Кроме того, значительно увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных объектов, а также выдача и скорость обработки всей информации.

Источник уточнил, что А-100 сможет наводить на цели во всем диапазоне скоростей и высот в условиях наличия помех.

Самолет радиолокационного дозора А-100 осуществил первый полет в ноябре 2017 года. Его сконструировали на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А. На нем, по словам разработчиков, установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.

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