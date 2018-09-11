Житель Ижевска угнал машину скорой помощи и покатал на ней друзей

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Ижевска за угон машины скорой помощи. Он задержан.

Как уточняет ИА «Сусанин», инцидент произошел на территории одной из городских больниц. 21-летний водитель «скорой» пробрался ночью на территорию медучреждения через несколько часов после окончания своего рабочего дня.

Мужчина украл ключи от автомобиля, который не был за ним закреплен и отправился катать своих приятелей по городу. Машину экстренной службы заметили у одного из ночных клубов. Водитель был сильно пьян.

В Ставрополе сегодня, 11 сентября, задержали студента, который подозревается в нападении на нескольких девушек. Летом прошлого года он облил их кислотой.