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Число погибших при падении автобуса в пропасть в Индии достигло 50

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Фото: Global Look Press/Abbas Idrees
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Число погибших в результате падения автобуса в ущелье на юге Индии возросло до 50 человек. Об этом сообщили 11 сентября в правоохранительных органах штата Телингана.

Известно, что среди погибших есть дети, однако точные данные не приводятся. Также сообщается о 20 пострадавших, несколько человек находятся в тяжелом состоянии, пишет агентство «РИА Новости». Ранее сообщалось о 32 погибших.

Авария произошла утром 11 сентября в округе Джагтьял. Автобус с 62 паломниками направлялся к святилищу Кондагатту. При переезде через горный перевал автобус четырежды перевернулся и рухнул в пропасть.

Спасатели закончили работы на месте инцидента. Изначально сообщалось, то водитель не справился с управлением на опасном участке дороги. Также появилась версия об отказе тормозов.

В полиции произошедшее ДТП назвали самым крупным в Индии за последние несколько лет. 

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