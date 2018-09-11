Прямой эфир

Сроки летнего отключения воды в России сократят до трех дней

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России через год может сократить сроки отключения горячей воды в стране до трех дней. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщил замминистра ведомства Андрей Чибис.

По словам чиновника, соответствующие изменения будут прописаны законодательно. В ряде городов показателя по отключению воды на три дня уже удалось достичь.

«Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», — цитирует Чибиса «РИА Новости».

В жилых домах по всей России ежегодно на несколько дней отключают горячую воду в связи с ремонтом центральных систем теплоснабжения и подготовкой к отопительному сезону в период с мая по конец августа. В регионах этот срок составляет 14 дней, а в Москве — 10. Жильцы вынуждены в связи с этим терпеть неудобства и греть воду в чайниках, кастрюлях и тазах, сообщает телеканал «Звезда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве изменили время отключения горячей воды
Россияне стали активнее закупаться тазами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017