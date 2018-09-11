Сроки летнего отключения воды в России сократят до трех дней

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России через год может сократить сроки отключения горячей воды в стране до трех дней. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщил замминистра ведомства Андрей Чибис.

По словам чиновника, соответствующие изменения будут прописаны законодательно. В ряде городов показателя по отключению воды на три дня уже удалось достичь.

«Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», — цитирует Чибиса «РИА Новости».

В жилых домах по всей России ежегодно на несколько дней отключают горячую воду в связи с ремонтом центральных систем теплоснабжения и подготовкой к отопительному сезону в период с мая по конец августа. В регионах этот срок составляет 14 дней, а в Москве — 10. Жильцы вынуждены в связи с этим терпеть неудобства и греть воду в чайниках, кастрюлях и тазах, сообщает телеканал «Звезда».