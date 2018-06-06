Прямой эфир

В Москве изменили время отключения горячей воды

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) перенесла время отключения горячей воды для летних профилактических работ с полуночи на 16:00.

Горячий футбол
ЧМ-2018 вписали в график отключения воды

«Отключение и подключение ряда домов с 16:00 делается впервые с этого года. Когда мы отсекаем теплосеть, закрываем задвижки, то в теплосети остается горячая вода, которая от места проведения испытания до дома пока удерживает высокую температуру. Люди приходят домой и они еще пользуются теплой водой», — рассказал ТАСС представитель МОЭК.

Если отключать воду в полночь, вода успеет остыть и такого эффекта достичь не удастся. У переноса времени есть и другие преимущества. В частности, отключения/подключения проходят в рабочее время и персонал жилищных компаний сможет контролировать процесс.

Ранее стало известно, что в городах – организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года перенесли сроки ежегодного отключения горячей воды.

Профилактические отключения горячей воды в столице в 2018 году начались в середине мая. Ознакомиться с графиком отключений можно на сайте МОЭК и портале мэра и правительства Москвы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ежегодные отключения горячей воды перенесли из-за ЧМ-2018
В Москве начали отключать горячую воду

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017