В Москве изменили время отключения горячей воды

«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) перенесла время отключения горячей воды для летних профилактических работ с полуночи на 16:00.

«Отключение и подключение ряда домов с 16:00 делается впервые с этого года. Когда мы отсекаем теплосеть, закрываем задвижки, то в теплосети остается горячая вода, которая от места проведения испытания до дома пока удерживает высокую температуру. Люди приходят домой и они еще пользуются теплой водой», — рассказал ТАСС представитель МОЭК.

Если отключать воду в полночь, вода успеет остыть и такого эффекта достичь не удастся. У переноса времени есть и другие преимущества. В частности, отключения/подключения проходят в рабочее время и персонал жилищных компаний сможет контролировать процесс.

Ранее стало известно, что в городах – организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года перенесли сроки ежегодного отключения горячей воды.

Профилактические отключения горячей воды в столице в 2018 году начались в середине мая. Ознакомиться с графиком отключений можно на сайте МОЭК и портале мэра и правительства Москвы.