В «Аэрофлоте» не планируют повышать цены на билеты

Компания «Аэрофлот» не намерена повышать цены на авиабилеты, несмотря на рост расходов на топливо. Об этом во вторник, 11 сентября, заявил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев телеканалу «Россия 24».

Он уточнил, что цены на билеты невозможно поднять, так как пассажиры не готовы платить.

«На рынке, по нашей оценке, от 10% до 12% кресел больше, чем спрос, поэтому авиакомпании некоторые начинают демпинговать», — добавил Савельев. По его словам, руководство компании наблюдает за ростом цены на топливо, и чем это закончится — пока непонятно.

Для «Аэрофлота» топливо подорожало на 32% по отношению к прошлому году, что равняется выпадающим доходам в размере 28 млрд рублей.

Накануне стало известно, что «Аэрофлот» в 2018 году перевезет на 70% больше пассажиров, чем в 2017 году, по так называемым плоским тарифам — неизмененным по цене в зависимости от близости к дате поездки.