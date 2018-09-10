«Аэрофлот» перевезет на 70% больше пассажиров по «плоским» тарифам

Авиакомпания «Аэрофлот» в 2018 году перевезет на 70% больше пассажиров, чем в 2017 году, по так называемым плоским тарифам — неизмененным по цене в зависимости от близости к дате поездки. Об этом в понедельник, 10 сентября, заявил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании президиума Госсовета, посвященного вопросам развития Дальнего Востока.

По его словам, «Аэрофлот» запланировал перевезти более 900 тыс. пассажиров по этому тарифу, передает ТАСС.

Глава Минтранса также рассказал, что цены на авиатопливо в России поднялись в первом полугодии на 18%–20%. Это принесло авиакомпаниям убытки на 50 млрд рублей. По словам Дитриха, его ведомство предлагает единоразово компенсировать им затраты в размере 22,5 млрд рублей. Эта мера позволит избежать дальнейшего роста цен на билеты для пассажиров.

В конце августа сообщалось, что «Аэрофлот» намерен пополнить свой парк воздушных судов в ближайшие годы на 50 лайнеров МС-21. Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров, в мае второй летный образец успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода.