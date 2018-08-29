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Савельев переизбран гендиректором «Аэрофлота» еще на пять лет

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Совет директоров «Аэрофлота» на заседании 28 августа переизбрал Виталия Савельева на пост генерального директора авиакомпании сроком на пять лет. Об этом говорится 29 августа, на сайте авиаперевозчика.

Савельев занимает эту должность с 2009 года. Его текущий контракт истекает 25 октября.

Также Совет директоров принял решение назначить Андрея Чиханчина заместителем гендиректора авиакомпании по коммерции и финансам. Ранее он возглавлял департамент корпоративных финансов, а также был исполняющим обязанности заместителя гендиректора по коммерции и финансам.

В группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора». 

15 августа сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» выкупит ценные бумаги на 7 млрд рублей у акционеров, которые не согласны со сделкой по лизингу новых российских пассажирских самолетов МС-21.

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