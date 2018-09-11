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Двое попавших в шторм на каяках мужчин спасены у мыса Айя в Севастополе

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Специалисты севастопольского Центра гражданской защиты спасли двух мужчин, которые потерпели бедствие в море у берегов мыса Айя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двое мужчин 1983 и 1991 годов рождения вышли в море на каяках и попали в шторм. Каяки быстро наполнились водой и стали тонуть, из-за чего оба каякера оказались в воде в 50 м от берега.

Свидетелями происшествия стали сотрудники лесной охраны ландшафтного заказника «Мыс Айя», которые и вызвали спасателей, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Прибывшие на место происшествия сотрудники поисково-спасательного подразделения «Балаклава» вытащили людей из воды вместе с каяками и доставили их в Балаклаву.

В пресс-службе отметили, что оба пострадавших выбились из сил, но в медицинской помощи не нуждались.

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