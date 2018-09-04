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Инспекторов ДПС наградили за спасение тонувшего ребенка в Брянске

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Сотрудников полиции в Брянске наградили за спасение 11-летнего ребенка, который чуть не утонул в реке. Мальчик провалился под весенний лед.

Инспекторов ДПС Александра Шама и Сергея Сафонова представили к награде «За спасение погибавших». В марте они проверяли сообщение о перебегавших трассу Брянск–Новозыбков подростках. Приехав на место, полицейские не увидели подростков на дороге, однако услышали крики о помощи. Они увидели, что 11-летний мальчик провалился в полынью на реке. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Инспекторы добрались до ребенка по хрупкому льду и с помощью длинной палки вытащили мальчика из воды. Школьника доставили к ближайшему посту ДПС, куда и вызвали скорую помощь.

Награду полицейским вручил врио начальника брянского управления МВД Александр Поздняков.

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