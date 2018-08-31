Крымские спасатели эвакуировали двух туристов со скал Ай-Петри

Двух туристов из Санкт-Петербурга сняли спасатели со скал Ай-Петри в Крыму при помощи альпинистского снаряжения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

В ведомстве уточнили, что информация о застрявших мужчине и женщине поступила от работников канатной дороги. Спасатели поднялись на плато Ай-Петри на фуникулере и при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавших на тропу, после чего вывели их на плато, сообщает ИА «Крыминформ».

От медицинской помощи пара из Санкт-Петербурга отказалась.

По информации МЧС Крыма, с начала этого года спасатели более 150 раз проводили поисково-спасательные работы в горно-лесной местности. В общей сложности помощь была оказана 230 людям.