Пользователи сообщают о сбое в работе «Яндекс.Почты»

Российские интернет-пользователи сообщают о перебоях в работе «Яндекс.Почты». В Twitter-аккаунте почтового сервиса подтвердили наличие проблем и предлагают временно воспользоваться лайт-версией.

По данным сервиса Downdetector, почти половина пользователей (47%) не могут загрузить письма. Еще 39% отмечают перебои в работе сайта. Некоторые сообщают также о проблемах при загрузке сервиса «Яндекс.Деньги».

Как пишет агентство ТАСС, трудности с доступом к почте испытывают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Самары, Воронежа и Калининграда.

К настоящему моменту в службе поддержки сообщили об восстановлении работы сервиса.

6 сентября «Яндекс» запустил собственную платформу для поиска специалистов «Яндекс.Услуги».