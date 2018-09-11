Прямой эфир

Пользователи сообщают о сбое в работе «Яндекс.Почты»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские интернет-пользователи сообщают о перебоях в работе «Яндекс.Почты». В Twitter-аккаунте почтового сервиса подтвердили наличие проблем и предлагают временно воспользоваться лайт-версией.

По данным сервиса Downdetector, почти половина пользователей (47%) не могут загрузить письма. Еще 39% отмечают перебои в работе сайта. Некоторые сообщают также о проблемах при загрузке сервиса «Яндекс.Деньги».

Как пишет агентство ТАСС, трудности с доступом к почте испытывают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Самары, Воронежа и Калининграда.

К настоящему моменту в службе поддержки сообщили об восстановлении работы сервиса. 

6 сентября «Яндекс» запустил собственную платформу для поиска специалистов «Яндекс.Услуги».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Яндекс» представил новый сервис для подготовки к ЕГЭ
Телеканалы требуют от «Яндекса» полностью заблокировать пиратский контент

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017