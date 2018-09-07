«Яндекс» представил новый сервис для подготовки к ЕГЭ

«Яндекс» представил сервис для школьников «Яндекс.Репетитор» для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сервисе представлены тестовые задания по разным предметам для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ). В компании отметили, что новый проект заменит запущенный в 2010 году «Яндекс.ЕГЭ» и позволит решать тесты в условиях, приближенных к реальным: задания выводятся на экран автоматически, а таймер отсчитывает время до окончания «экзамена», пишет сайт kp.ru.

В настоящее время доступны тесты по математике, физике и русскому языку, но со временем там появятся и другие дисциплины. Разработкой заданий занимаются эксперты и преподаватели из числа составителей ЕГЭ.

Как заявил руководитель сервиса Алексей Шаграев, создание «Яндекс.Репетитора» является частью долгосрочной стратегии компании по развитию образовательных сервисов. В будущем сервис будет давать каждому школьнику индивидуальные рекомендации по подготовке к экзаменам, пишет Федеральное агентство новостей.

2 сентября глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила на церемонии посвящения в студенты Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, что самые высокие результаты по итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ) продемонстрировали абитуриенты, поступающие в медицинские вузы.