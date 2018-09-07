Прямой эфир

«Яндекс» представил новый сервис для подготовки к ЕГЭ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Яндекс» представил сервис для школьников «Яндекс.Репетитор» для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сервисе представлены тестовые задания по разным предметам для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ). В компании отметили, что новый проект заменит запущенный в 2010 году «Яндекс.ЕГЭ» и позволит решать тесты в условиях, приближенных к реальным: задания выводятся на экран автоматически, а таймер отсчитывает время до окончания «экзамена», пишет сайт kp.ru.

В настоящее время доступны тесты по математике, физике и русскому языку, но со временем там появятся и другие дисциплины. Разработкой заданий занимаются эксперты и преподаватели из числа составителей ЕГЭ.

Как заявил руководитель сервиса Алексей Шаграев, создание «Яндекс.Репетитора» является частью долгосрочной стратегии компании по развитию образовательных сервисов. В будущем сервис будет давать каждому школьнику индивидуальные рекомендации по подготовке к экзаменам, пишет Федеральное агентство новостей.

2 сентября глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила на церемонии посвящения в студенты Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, что самые высокие результаты по итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ) продемонстрировали абитуриенты, поступающие в медицинские вузы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
К 2030 году ЕГЭ могут поручить компьютеру
В ЕГЭ по русскому языку добавят новое задание

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017