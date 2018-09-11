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Представитель Михалкова рассказал о перенесенной режиссером операции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову сделали плановую операцию в связи со старой спортивной травмой. Об этом во вторник, 11 сентября, рассказали в пресс-службе режиссера.

«В настоящий момент он восстанавливается после операции, активно занимается своей Академией кинематографического и театрального искусства, актерской мастерской, в которой на прошлой неделе завершился прием слушателей», — рассказал агентству ТАСС представитель пресс-службы режиссера.

Ранее киноактер, кинодраматург, кинорежиссер и сценарист Александр Адабашьян рассказал, что Никита Михалков был прооперирован и в настоящее время находится в больнице.

«Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства», — приводит слова Адабашьяна телеканал «360». Артист не сообщил других подробностей.

При этом дочь режиссера Надежда Михалкова заявила, что с ее отцом всё в порядке.

«Он не болеет, всё в порядке. Волноваться не стоит», — цитирует Надежду телеканал «Звезда».

Ректор Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков 4 сентября провел финальный этап кастинга в свою актерскую мастерскую. Студенты смогут бесплатно обучаться в учебном заведении в течение года.

Михалков родился в Москве в семье известного детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Натальи Кончаловской.

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