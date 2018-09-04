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Михалков провел кастинг среди будущих актеров своей академии

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Российский режиссер и ректор академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков провел финальный этап кастинга в свою актерскую мастерскую. Будущие студенты получат возможность обучаться бесплатно в течение года.

«У нас жесткий отбор: в этом году поступило 480 заявок, а возьмем мы 15 человек. Мы ищем людей, которые хотят усовершенствовать то, что умеют», — сказал Михалков агентству ТАСС 31 августа. Он добавил, что в актерском мастерстве нет места компромиссам.

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Одним из условий к кандидатам было наличие законченного высшего профильного образования и опыт работы в профессиональной сфере. Они также сдавали экзамены по пластике, вокалу и актерскому тренингу.

До последнего отбора более чем из 200 желающих дошли 42 человека. Жюри финального кастинга, в которое вошли Михалков, народный артист Виктор Вержбицкий, режиссер Вера Камышникова и хореограф Виктория Скицкая, отобрало 20 человек.

Кроме того, отобраны слушатели режиссерской мастерской Владимира Хотиненко и продюсерской мастерской Леонида Верещагина.

В пресс-службе академии отметили, что учебное заведение проводит вступительную кампанию в четвертый раз и по сравнению с прошлым годом количество абитуриентов по всем направлениям увеличилось в несколько раз.

В июне Михалков обратился к властям Москвы с просьбой предоставить временную площадку для выступлений студентов академии. Он пояснил, что постоянные переезды тяжелы для театральных трупп, которые выступают в разных местах.

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