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Никите Михалкову сделали перевязку после падения в Нижнем Новгороде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Режиссер Никита Михалков чувствует себя нормально после обследования в больнице в Нижнем Новгороде, где ему сделали перевязку после падения в четверг. Обследование показало, что серьезных травм у Никиты Сергеевича нет, сообщили в его пресс-службе.

По словам режиссера, он упал, когда выходил из машины, так как было очень скользко. «Нормально, как видите. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой», — цитирует Михалкова «РИА Новости».

В пресс-службе Михалкова сообщили, что режиссер приехал в Нижний Новгород как доверенное лицо Владимира Путина для участия во встречах и дебатах в рамках предвыборной кампании.

«Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет, и Никита Сергеевич принял решение продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах», — рассказали в пресс-службе.

После обследования Михалков встретился с волонтерами в региональном штабе Путина и дал интервью местной радиостанции, передает НСН.

Ранее министерство культуры Украины включило режиссера Никиту Михалкова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

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