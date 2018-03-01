Михалкову вручили литературную премию за книгу «Бесогон»

Режиссер Никита Михалков стал лауреатом национальной литературной премии «Лучшие книги и издательства года» за книгу «Бесогон. Россия между прошлым и будущим».

Торжественная церемония вручения состоялась в четверг в Российской государственной библиотеке. Российский режиссер получил награду в номинации «Публицистика».

«Я сейчас испытываю некоторую неловкость, здесь я себя чувствую самозванцем, это странная история, которая родилась из ничего, из желания высказывать то, что думаешь. Что для меня важно, передача «Бесогон» является абсолютно независимой, это величайшая внутренняя свобода, которой я очень дорожу», — отметил Михалков, получив награду.

Книга была написана по мотивам авторской программы Михалкова «Бесогон ТВ». В своей работе автор обращается к историческим аспектам развития России, дает личную оценку социальным и политическим процессам, происходящим в нашей стране и мире.