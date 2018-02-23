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Никита Михалков стал прадедушкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Никита Михалков впервые стал прадедушкой – старшая внучка 72-летнего режиссера Александра родила первенца. Об этом рассказал ее отец, Степан Михалков, опубликовав раритетное фото дочери.

«Когда дочь рожает тебе внука невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого», — написал он.

Александра — дочь ресторатора Степана Михалкова, сына российского режиссера, и манекенщицы Аллы Сиваковой. О беременности девушка рассказала на своей странице в Instagram в 2017 году. Позднее Александра обручилась с актером Петром Скворцовым.

Напомним, что у Никиты Михалкова есть четверо детей и девять внуков.  

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