Никита Михалков стал прадедушкой

Никита Михалков впервые стал прадедушкой – старшая внучка 72-летнего режиссера Александра родила первенца. Об этом рассказал ее отец, Степан Михалков, опубликовав раритетное фото дочери.

«Когда дочь рожает тебе внука невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого», — написал он.

Публикация от Степан Михалков (@stepan_mikhalkov) Фев 22, 2018 в 9:16 PST

Александра — дочь ресторатора Степана Михалкова, сына российского режиссера, и манекенщицы Аллы Сиваковой. О беременности девушка рассказала на своей странице в Instagram в 2017 году. Позднее Александра обручилась с актером Петром Скворцовым.

Напомним, что у Никиты Михалкова есть четверо детей и девять внуков.