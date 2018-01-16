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Михалков прокомментировал попадание в черный список минкульта Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Никто из лиц, включенных в черный список министерства культуры Украины, не представляет угрозы для украинского народа, заявил режиссер Никита Михалков.

«Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю — именно народа. А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой, я могу только этим гордиться», — сказал Михалков.

По его словам, все может встать на свои места с «прозрением от этого морока», тогда Россия и Украина вновь станут одним культурным православным пространством.

Напомним, во вторник министерство культуры Украины включило четырех человек в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности страны. В список попали режиссер Никита Михалков, рэпер Василий Вакуленко (Баста), а также певец Дмитрий Фомин (экс-участник группы Hi-Fi) и белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев.

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