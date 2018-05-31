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Доход Никиты Михалкова составил 1,5 млн рублей в день

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Согласно декларации о доходах, известный российский актер и режиссер Никита Михалков в 2017 году заработал 529 млн рублей, что составляет около 1,5 млн рублей в день. У него также нашли 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор.

По данным газеты «Комсомольская правда», имя Михалкова встречается среди учредителей и совладельцев десятков фирм с разнообразными сферами деятельности. Именно они являются основным источником его дохода.

Издание отмечает, что декларация режиссера заняла 56 листов.

В январе Михалков попал в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины. 

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