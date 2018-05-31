Михалков прокомментировал свою декларацию о доходах

Режиссер Никита Михалков объяснил происхождение доходов, которые были указаны в его декларации за 2017 год.

«Мои мастер-классы за рубежом стоят $20–35 тыс. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы», — цитирует режиссера «РИА Новости».

Он также напомнил, что «снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин».

Кроме того, по словам Михалкова, только последние три фильма «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» собрали в кинотеатрах более 5 млрд рублей.

Он отметил, что его финансовый менеджер «талантливо и профессионально работает с ценными бумагами», инвестируя в доходные предприятия на «территории нашей страны».

Михалков подчеркнул, что платит налоги и не переписывает свое имущество на родственников.

Согласно декларации о доходах, опубликованной 31 мая, Михалков в 2017 году заработал 529 млн рублей.