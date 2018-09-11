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Первое общественное выставочное пространство открылось в Благовещенске

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В Благовещенске заработало первое общественное выставочное пространство. Там любой желающий может разместить свои работы. Для этого выделили часть стены на улице Калинина. Там уже вывешено несколько работ художников. А с 2017 года забор украшает копия картины «Крик» художника-экспрессиониста Эдварда Мунка.

По словам куратора проекта, художника Николая Рыбака, которые приводит Амурская служба новостей, идея возникла из-за того, что в городе практически нет места для проведения художественных выставок. «Выставочный зал» закрыт для художников, а в Амурском краеведческом музее пространства не хватает.

Для того чтобы стать участником проекта, необходимо снять картины с прошлой выставки, повесить свою работу, разместить аннотацию к выставке и написать о своей работе в Instagram.

В начале сентября были найдены мертвыми 12 кошек-артистов шоу-театра «Котовасия» в Благовещенске. Это случилось после конфликта сотрудников театра с местными подростками.

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