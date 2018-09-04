Прямой эфир

Проверка организована после гибели 12 кошек в шоу-театре Благовещенска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

УМВД России по Амурской области организовало проверку по инциденту в благовещенском шоу-театре «Котовасия», где погибли 12 кошек. Животные были обнаружены мертвыми на следующий день после конфликта сотрудников театра с подростками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

Предварительно установлено, что в здании, где располагается театр, проводятся ремонтные работы. В связи с этим животные были перемещены в дворовые строения. Отмечается, что коты находятся на свободном выгуле и на балансе организации не стоят. Местные жители, в свою очередь, рассказали о бездомных собаках, которые постоянно обитают в этом районе. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Проверка была организована после того, как информация об одном из погибших котов — старожиле по кличке Денька — появилась на странице шоу-театра в Instagram. На данный момент пост о гибели кошек удален. Проверка продолжается.

Двенадцать кошек-артистов шоу-театра «Котовасия» в Благовещенске были найдены мертвыми в понедельник, 3 сентября. Сотрудники театра подозревают, что животные были убиты, потому что вольер, в котором они содержались, был взломан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Литве кондуктор выбросил хаски из поезда
На Урале осудили выбросившего из окна двух котов мужчину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017