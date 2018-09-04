Проверка организована после гибели 12 кошек в шоу-театре Благовещенска

УМВД России по Амурской области организовало проверку по инциденту в благовещенском шоу-театре «Котовасия», где погибли 12 кошек. Животные были обнаружены мертвыми на следующий день после конфликта сотрудников театра с подростками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

Предварительно установлено, что в здании, где располагается театр, проводятся ремонтные работы. В связи с этим животные были перемещены в дворовые строения. Отмечается, что коты находятся на свободном выгуле и на балансе организации не стоят. Местные жители, в свою очередь, рассказали о бездомных собаках, которые постоянно обитают в этом районе. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Проверка была организована после того, как информация об одном из погибших котов — старожиле по кличке Денька — появилась на странице шоу-театра в Instagram. На данный момент пост о гибели кошек удален. Проверка продолжается.

Двенадцать кошек-артистов шоу-театра «Котовасия» в Благовещенске были найдены мертвыми в понедельник, 3 сентября. Сотрудники театра подозревают, что животные были убиты, потому что вольер, в котором они содержались, был взломан.