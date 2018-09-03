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СМИ узнали о гибели 12 котов-артистов благовещенского театра «Котовасия»

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Двенадцать кошек-артистов шоу-театра «Котовасия» в Благовещенске были найдены мертвыми в понедельник, 3 сентября.

Сотрудники театра подозревают, что животные были убиты, потому что вольер, в котором они содержались, был взломан, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что трагедия произошла после конфликта сотрудников театра с подростками.

Сейчас в здании идет ремонт, животные были перемещены в вольеры на улице, которая огорожена забором. По словам сотрудников театра, компания подростков попала мячом в вазу с цветами на столе, который стоял на улице. В ответ на замечание подростки отреагировали грубостью.

В июле сообщалось, что суд в Екатеринбурге приговорил к году исправительных работ местного жителя, который дважды выбросил из окна двух котов, чтобы досадить своей матери.

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