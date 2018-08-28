Житель Благовещенска установил рекорд по выбрасыванию новогодней елки

Семья из Благовещенска установила своеобразный рекорд по выбрасыванию елки, установленной на Новый год. Она избавилась от одного из атрибутов зимнего праздника в августе.

Судя по фото, присланному в редакцию Амурской службы новостей, новогоднее дерево уже невозможно было хранить дома — оно пожелтело и засохло. Его вынесли на помойку вместе со строительным мусором. Таким образом, елка не дотянула до наступления следующего года всего четыре месяца, отмечают журналисты.

Портал напоминает о еще нескольких случаях «запоздалого» избавления от новогодней елки — это происходило 8 марта и 1 апреля. А одному жителю Благовещенска удалось дотянуть до начала мая.