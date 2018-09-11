Большую часть объектов судоверфи «Звезда» сдадут в 2019 году

Большую часть объектов судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье запустят в эксплуатацию в 2019 году, сообщил глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин на церемонии заливки основания сухого дока верфи.

По его словам, сейчас ведется строительство цехов сборки блоков, обработки труб, насыщения, модульной сборки, а также механомонтажный цех. Кроме того, продолжается сооружение достроечных и грузовой набережных.

«Все эти объекты будут сданы в эксплуатацию в 2019 году. С вводом в эксплуатацию цеха сборки блоков мощность верфи по обработке металла возрастет до 90 000 т в год», — цитирует его «РИА Новости».

Как отметил Сечин, в настоящий момент также ведутся работы по строительству многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса, а на достороечном стапеле рабочие формируют корпус головного судна. Он заявил, что строительство первого судна на этом этапе будет завершено в следующем году, затем его спустят на воду для достройки и проведения испытаний.

«Начало производственной деятельности завода с учетом подготовки и запуска производства запланировано на второй квартал 2019 года», — пояснил глава госкорпорации. Кроме того, Сечин отметил, что «Звезда» планирует сократить сроки строительства сухого дока на три года и сдать его в 2020 году.

11 сентября президент России Владимир Путин принял участие в закладке первого танкера класса «Афрамакс» на верфи «Звезда», который будет работать на газомоторном топливе.