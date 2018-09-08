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Мантуров не исключил строительство ледокола «Лидер» на верфи «Звезда»

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ефремов
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Первый ледокол «Лидер», скорее всего, будет построен на дальневосточном судостроительном заводе «Звезда» в Приморском крае. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил 8 сентября на полях форума «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике.

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«Существует большая вероятность, что заказ будет размещен, по крайней мере, первого [ледокола], скорее всего, на Дальнем Востоке», — приводит слова главы ведомства ТАСС.

Окончательное решение о строительстве примет президент России.

Мантуров также добавил, что в настоящее время атомные ледоколы в стране строят на двух санкт-петербургских предприятиях — «Балтийском заводе» и «Северной верфи», в то время как «Звезду» продолжают модернизировать.

В июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что первую очередь строительства российской судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень должны закончить в 2019 году, а весь комплекс сдать в 2024 году.

Зампредседателя правительства также отметил, что сам ледокол «Лидер» должны ввести в эксплуатацию в 2027 году.

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