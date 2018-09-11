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МГУ вошел в топ-50 репутационного рейтинга университетов мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 45-е место в репутационном рейтинге Round University Ranking (RUR). Санкт-петербургский государственный университет занял 105-е место, а Московский физико-технический институт — 109-ю строчку.

Как говорится в сообщении «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня», рейтинг основан на двух показателях: репутация университета в области преподавания и в области исследований.

В него также вошли Новосибирский государственный университет (150-я позиция), МГТУ им. Н.Э. Баумана (187), Томский государственный университет (212), МИФИ (220), Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого (261), МиСИС (291) и Нижегородский государственный университет им. Н.Н. Лобачевского (335).

11 российских вузов ранее попали в топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников, который был составлен британской организацией QS Quacquarelli Symonds. Лидером среди вузов России стал МГУ им. М.В. Ломоносова, который разместился в рейтинге на позиции в пределах от 101-го до 110-го места.

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