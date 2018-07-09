НИТУ «МИСиС» — открывая новый век

НИТУ «МИСиС», один из лидеров российского инженерного образования, в этом году отмечает столетие Московской горной академии. Как вузу удается следовать традициям и формировать тренды, рассказывает ректор Алевтина Черникова.

Алевтина Анатольевна, главный вопрос, который волнует выпускников школ и их родителей, — это выбор будущей профессии. НИТУ «МИСиС» является лидером среди отечественных технических вузов: каких специалистов вы готовите?

НИТУ «МИСиС» готовит специалистов по таким ключевым направлениям подготовки как материаловедение, металлургия, горное дело, био-, нано- и IT-технологии. Наш университет, согласно данным «Мониторинга качества приема в вузы», входит в ТОП-5 лучших технических вузов страны.

Мы несколько лет подряд отмечаем стабильный рост интереса со стороны абитуриентов к инженерным специальностям.

Возрастающая популярность инженерных профессий стала трендом последних лет, и НИТУ «МИСиС» является активным участником его формирования, реализуя комплексную программу профессиональной навигации, охватывающую не только все регионы России, но и страны ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас в НИТУ «МИСиС» обучаются студенты из 85 субъектов РФ и 69 стран мира, многие из них принимали участие в наших профнавигационных проектах. Помимо мероприятий традиционных — олимпиад различного уровня, дней открытых дверей, экскурсий и мастер-классов — мы проводим специальные мероприятия. Среди них «Университетские субботы» в лаборатории цифрового производства FabLab, где ребята обучаются основам программирования, 3D-проектирования и моделирования; проект «Два дня в НИТУ «МИСиС», когда школьники на два дня становятся «студентами» вуза; инженерная школа и многие другие.

В современном мире изменения в науке и технике происходят стремительно, и задача НИТУ «МИСиС» готовить специалистов для прорывных отраслей, приобретающих все большее значение для развития экономики страны, например, инженеров в области нано-, био-, и молекулярных технологий или наноэнергетики. Эти направления подготовки с каждым годом становятся все популярнее у нашихабитуриентов: во время приемной кампании 2017 года конкурс на подобные перспективные специальности достигал 50 человек на место.

Нашей страной взят стратегический курс на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности, широкое внедрение цифровых технологий. На этом пути не обойтись без современных профессиональных кадров, обладающих междисциплинарными компетенциями. Примером подготовки таких специалистов может служить открытая в этом году межвузовская сетевая магистратура НИТУ «МИСиС» и МГИМО. Благодаря объединению ключевых компетенций двух ведущих университетов, выпускники получат знания в области управления и организации бизнес-процессов сырьевых предприятий, анализа сырьевых рынков, геополитических и геоэкономических факторов.

Рано или поздно перед любым студентом встанет вопрос трудоустройства. Куда идут работать выпускники НИТУ «МИСиС» и каков их шанс найти работу сразу после получения диплома?

НИТУ «МИСиС» сотрудничает более чем с 1600 ведущими бизнес-компаниями России и мира, госструктурами, инновационными стартапами. Среди потенциальных работодателей — Объединенная металлургическая компания, Металлоинвест, Каракан-инвест, Северсталь, Норникель, СУЭК, IBM, Внешэкономбанк, Росатом, Сбербанк и многие другие.

Традиционно вопросами взаимодействия с бизнес-партнерами, формированием персональных планов практик и стажировок занимаются кафедры университета. В 2014 году для работы со студентами и выпускниками был создан Центр карьеры, который ежегодно организует более 100 карьерных мероприятий и кейс-чемпионатов. Регулярно проводятся мастер-классы по основам современных коммуникаций и практике публичных выступлений, тренинги по обучению основам командной работы, развитию лидерских качеств.

Тесная работа с бизнес-сообществом по всем направлениям деятельности университета, использование современных образовательных технологий, формирование креативной экосреды — все это позволяет студентам НИТУ «МИСиС» выстраивать индивидуальные профессиональные траектории. Наша задача — не только дать им за время обучения профессиональное образование, но и показать все возможности реализации, в том числе в науке и бизнесе.

Разработанная в НИТУ «МИСиС» программа профнавигации позволяет студентам участвовать в прорывных исследованиях и разработках, которые университет ведет по заказу бизнес-сообщества. В результате наши партнеры имеют возможность отбирать лучших обучающихся для решения актуальных производственных задач и последующего трудоустройства. Так, студентке третьего курса Анастасии Комиссаровой после успешной стажировки в УК «РУСАЛ» руководство компании предложило двухгодичный контракт.

Широкие возможности для самореализации, которые предоставляет университет, позволяют не только работать в ведущих компаниях страны и мира, но и создавать собственные стартапы. Сегодня вокруг университета формируется инновационный пояс, в который входит более 30 малых предприятий, открытых выпускниками университета. Основываясь в своей деятельности на научных разработках молодых ученых и инженеров, они успешно занимаются синтезом новых материалов, промышленным дизайном, робототехникой. В качестве примера можно привести МИП Biomimetix, учрежденный учеными Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС» и успешно сотрудничающий с ведущими медицинскими и исследовательскими центрами России в области внедрения своих разработок: искусственных мышц, биоимплантатов с памятью формы, эндопротезов суставов.

Вы много работаете с ведущими иностранными научными организациями. Расскажите о совместных проектах.

НИТУ «МИСиС» принимает активное участие в международных научных коллаборациях уровня MegaScience – LHCb, SHiP, Horizon 2020, MoEDAL. В 2017 году в университете был создан Центр инфраструктурного взаимодействия и партнерства MegaScience, основная цель которого — координация международного сотрудничества университета в сфере масштабных научных и образовательных проектов, развития академической мобильности. Руководителем центра стал профессор Андрей Голутвин, лидер эксперимента SHiP, всемирно известный эксперт в области физики элементарных частиц.

В НИТУ «МИСиС» действует более 30 лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, которые возглавляют ведущие ученые. Среди них профессор Игорь Абрикосов, мировой специалист в области фундаментальных проблем теоретической физики твердого состояния; профессор Дмитрий Гольберг, входящий в список Thomson Reuters «Самые влиятельные в мире ученые»; профессор Альдо Ди Карло, широко известный эксперт по широкоформатным солнечным батареям на основе перовскитов, признанный не только научным, но и бизнес-сообществом, и многие другие.

Автор цитаты НАШЕЙ СТРАНОЙ ВЗЯТ КУРС НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ

Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность университета дает им уникальную возможность учиться у ведущих мировых исследователей, участвовать в совместных прорывных проектах.

Как ваш университет встроен в международную образовательную систему, есть ли у студентов возможность обучаться за рубежом?

НИТУ «МИСиС» открыт к сотрудничеству с другими университетами, в том числе международными, — у нас подписаны соглашения более чем с 200 ведущими вузами: мы реализуем совместные научно-исследовательские и образовательные проекты: от программ двойных дипломов и включенного обучения до летних школ. Среди университетов — партнеров нашего вуза Кембридж, Оксфорд,

Имперский колледж Лондона, Университет Аахена. В США мы сотрудничаем с Массачусетским технологическим институтом, университетами Аризоны и Техаса, Калифорнийским техническим университетом. Мы также работаем с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро, Пекинским университетом, Технионом и многими другими ведущими вузами.

Более 20 лет университет реализует программу двойных дипломов с ведущими отраслевыми университетами Европы: Фрайбергской горной академией и Университетом Лотарингии. Во Фрайберг едут будущие горняки и металлурги, а с университетом Лотарингии мы работаем сразу по нескольким направлениям — материаловедение, экономика, менеджмент и лингвистика. За период нашей совместной работы сотни студентов НИТУ «МИСиС» получили двойные дипломы.

В НИТУ «МИСиС» действует уникальная программа обучения английскому языку для студентов технических специальностей Touchstone@ Misis, разработанная совместно с Кембриджским университетом. По окончании курса студенты университета сдают международный независимый экзамен IELTS.

В этом году университет отмечает столетие. С какими чувствами вы встречаете вековой юбилей?

Для нас большая честь быть свидетелями и участниками исторического события — 100-летнего юбилея одного из ведущих технических вузов России. Ровно сто лет назад, в 1918 году, декретом Совета народных комиссаров была учреждена Московская горная академия, преемником которой является НИТУ «МИСиС». За вековую историю в нашем университете учились и работали люди, ставшие легендами, − основатели научных и методических школ и новых отраслей промышленности, среди которых нобелевские лауреаты, академики, министры и Герои труда.

В течение этого юбилейного года мы не только рассказываем широкой общественности об истории университета, которая неразрывно связана с историей страны, но также способствуем укреплению престижа российской науки и популяризации технического образования.

НИТУ «МИСиС» проводит серию юбилейных мероприятий, главным из которых станет «Встреча поколений», запланированная на 15 сентября в ЦПКО имени Горького. Приглашаем всех, для кого за эти долгие годы наш университет стал настоящей alma mater, а также друзей университета присоединиться к этому празднику.

Открывая новый век, мы ставим перед собой сложные и амбициозные цели. Для их достижения у нас есть все необходимое: правильно выбранная стратегия, талантливые студенты, профессиональные и преданные делу сотрудники, преподаватели и ученые, современная учебно-научная инфраструктура, поддержка академического и бизнес-сообщества.