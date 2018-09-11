Не менее 35 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии

Не менее 35 человек стал жертвами взрыва бензовоза недалеко от заправочной станции в штате Насарава в центральной части Нигерии. Кроме того, более 100 человек получили ранения. Об этом сообщил представитель службы спасения Усман Ахмед.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза на дороге по направлению к столице страны Абуджу, пишет «РИА Новости».

Ахмед отметил, что большая часть погибших пришла на место происшествия из любопытства. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Местные власти на данный момент сообщают только о двух погибших и 37 пострадавших.