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Не менее 35 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии

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Фото: REUTERS
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Не менее 35 человек стал жертвами взрыва бензовоза недалеко от заправочной станции в штате Насарава в центральной части Нигерии. Кроме того, более 100 человек получили ранения. Об этом сообщил представитель службы спасения Усман Ахмед.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза на дороге по направлению к столице страны Абуджу, пишет «РИА Новости».

Ахмед отметил, что большая часть погибших пришла на место происшествия из любопытства. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Местные власти на данный момент сообщают только о двух погибших и 37 пострадавших.

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