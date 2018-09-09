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Боевики ИГ подорвали нефтепровод на севере Ирака

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Yaser Jawad
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Боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ («Исламское государство») подорвали нефтепровод в иракской провинции Киркук, сообщает курдский спутниковый телеканал «Рудау».

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Уточняется, что трубу взорвали при помощи двух бомб вблизи населенного пункта Кара-дара.

По поступающей информации, пожарные всё еще работают над тем, чтобы взять возгорание под контроль, отмечает ТАСС

13 августа появились очередные сообщения о том, что главарь и ИГ Абу Бакр аль-Багдади получил тяжелое ранение. Он якобы пострадал в результате воздушной операции ВВС Ирака в Сирии и «потерял способности исполнять свои обязанности».

Спустя 10 дней террористы обнародовали аудиозапись речи, голос на которой якобы принадлежит аль-Багдади. Он призывал единомышленников продолжать борьбу, несмотря на неудачи.

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